Nostalgie op de Winterswijkse kermis: 75 jaar oude Swing Mill is terug

MET VIDEOWINTERSWIJK - Vroeger was hij niet weg te denken van de kermis: The Swing Mill. Inmiddels staat de attractie er bijna nooit meer. Na een afwezigheid van twaalf jaar deed hij de Winterswijkse kermis weer aan.

,,Het is een hele bijzondere attractie uit 1947, heel oud maar ook heel leuk”, zegt eigenaresse Diana Haak ,,Er zijn er nog drie van in Nederland, maar dit is de enige complete die de kermissen nog afgaat.”

De attractie is een soort draaimolen met acht stalen karretjes op wieltjes. In elk karretje is ook een touw te vinden waarmee je het ritje nog wat spectaculairder kunt maken. De karretjes kletteren razendsnel over de stalen ondervloer.

Volledig scherm The Swing Mill is terug op de Winterswijkse kermis © Jan Ruland van den Brink

Voor geen goud een andere attractie

Dat de attractie al 75 jaar oud is, is bijna niet te merken ,,Elke winter zijn we druk bezig met onderhoud, er gaat wel veel tijd inzitten”, zegt Haak. Toch zou ze voor geen goud een andere attractie willen ,,Het maakt niet uit hoe veel werk erin gaat zitten, die oude dingen blijven het leukst.”

Voor veel kinderen in Winterswijk is het de eerste keer dat ze van The Swing Mill kunnen genieten. Zo ook voor Donna (9) ,,Ik heb wel eens in iets wat erop lijkt gezeten, maar daar zat je vast. Hier zat je gewoon los, dit was echt veel leuker.”

‘Willen nog een keer’

Wat er dan precies zo leuk was? ,,Je werd door iemand geduwd en toen ging je heel hard”, vertelt Donna enthousiast. En dat klopt, om de attractie nog leuker te maken duwt iemand de karretjes aan. Het ziet er levensgevaarlijk uit, één misstap en je hebt een probleem ,,Maar hij doet het al jaren, je moet goed oefenen”, aldus, Haak.

Volledig scherm The Swing Mill is terug op de Winterswijkse kermis © Jan Ruland van den Brink

Hoe wordt de attractie door de nieuwe generatie ontvangen? Volgens de eigenaresse zijn de kinderen eerst nog wat bang ,,Maar als ze er eenmaal inzitten vinden ze het vooral heel leuk en willen ze vaak nog een keer.”

De ouders aan de kant kijken vooral met een grote glimlach naar de kinderen die lol maken in de oude attractie die nog exact hetzelfde is als toen zij kind waren. Compleet met tekening van Elvis, die volgens aanwezigen destijds al als gedateerd te boek stond.