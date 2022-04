OBL/BBB is niet stabiel genoeg: Berkelland gaat voor brede coalitie met CDA, D66, PvdA en VVD

BORCULO - Berkelland is het beste af met een coalitie van CDA, D66, PvdA en VVD. De grote winnaar van de verkiezingen OBL/BBB is niet stabiel genoeg, vindt niet alleen informateur Ellen Nauta, maar ook de gemeenteraad.

Op basis van de verkiezingsuitslag zou een coalitie van CDA, D66 en OBL het meest voor de hand liggen. Het CDA werd de grootste partij (6 zetels), OBL de grote winnaar (van 2 naar 5 zetels) en D66 won ook (4 naar 5 zetels). Maar na de verkiezingen bleek dat het rommelt binnen Ondernemend Berkelland (OBL), dat mede dankzij een bondgenootschap met de Boer Burger Beweging (BBB) flink won.

Machtstrijd binnen OBL/BBB

Binnen OBL/BBB was een machtsstrijd aan de gang tussen enerzijds de oudgedienden Bennie Morsink en Fred van der Holst van OBL en de nieuwkomers van BBB, die meteen wel wethouder wilden worden. Hoewel de problemen volgens Morsink vrijdagavond zouden zijn opgelost is er zowel bij informateur Ellen Nauta als bij de andere fracties in de gemeenteraad geen vertrouwen in OBL/BBB als stabiele coalitie en collegepartij.

Vader Bennie en dochter Inge Morsink staan samen op de lijst voor Ondernemend Berkelland.

Uw partij is in beroering

Dat bleek dinsdagavond in de gemeenteraadsvergadering. Informateur Ellen Nauta, burgemeester van Hof van Twente, presenteerde daar haar bevindingen van de informatie. Ze had twee gespreksrondes met alle fracties, daaruit bleek al snel dat de stabiliteit van OBL een complicerende factor is bij de vorming van een coalitie en nieuw college. Nauta kreeg de opdracht een stabiel college te onderzoeken. „En ik ben er niet van overtuigd dat dit mogelijk is met OBL”, aldus Nauta. En tegen Morsink: „Uw partij is in beroering, u zegt wij kunnen dat aan: maar ik twijfel daar aan.”

Brede coalitie

Nauta adviseert daarom een brede coalitie van CDA, D66, PvdA en VVD. „Daarin zitten twee winnaars; PvdA en D66 en deze combinatie is bovendien stabiel. Mocht dat niet lukken dan is een coalitie van CDA, D66, VVD en GroenLinks ook mogelijk.”

Nauta krijgt steun van alle fracties in de gemeenteraad, behalve van OBL/BBB. Bennie Morsink: „We hebben turbulente weken achter de rug”, geeft hij toe. „Maar dat is vrijdagavond opgelost. We zijn wel stabiel en klaar voor een nieuwe coalitie en college.” Morsink geeft de schuld van de commotie aan andere politiek partijen, die OBL/BBB buiten de coalitie zouden willen houden.

Informatrice Ellen Nauta

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Maar fractievoorzitter Theo Helmers van de grootste partij, het CDA, heeft weinig fiducie in OBL. „Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Onze voorkeur heeft een brede coalitie van CDA, D66, PvdA en VVD.” D66-fractievoorzitter Han Boer vindt het jammer dat de logische variant van CDA, OBL en D66 schipbreuk heeft geleden. „Maar donderdagavond was nog onduidelijk of de problemen bij OBL opgelost zouden worden.”

Betsy Wormgoor (PvdA): „Het was zelfs niet duidelijk of we vandaag één fractie van OBL/BBB of twee fracties, namelijk OBL en BBB zouden hebben.”

