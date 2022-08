OBL-raadslid luidt noodklok: ‘Vervoer moet meer onze zorg zijn’

Needenaar Bouke Winters is nog maar sinds afgelopen voorjaar raadslid. Hij is kritisch over coronavaccinatie en kreeg afgelopen maanden ontwijkende antwoorden van B en W van Berkelland op vragen over algemene of minder lokale onderwerpen. Maar de zorg zou zeker óók lokaal gevoeld moeten worden, valt wijkverpleegkundige Annemieke Vreeman hem bij.