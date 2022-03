Oekraïense kinderen naar school in Winterswijk: ‘Even terug naar normaal en ze kunnen meteen wat Nederlands leren’

Nog geen maand geleden zaten ze in Oekraïne nog op hun eigen school. Nu zitten ze in een kring in een klaslokaal van de dorpsschool in Miste. Op een steenworp afstand van camping De Twee Bruggen, waar ruim vijftig Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in dertien chalets. De oorlog in hun eigen land woedt nu vier weken.



Druppelsgewijs zijn de vluchtelingen naar Winterswijk gekomen, waar ze hun intrek nemen op de camping of bij een familie thuis. De kinderen zijn blij dat ze weer naar school kunnen, weet Jan Knuivers (66). De voormalig schooldirecteur had binnen een mum van tijd geregeld dat er les kon worden gegeven aan de Oekraïense kinderen. ,,Via mijn contacten ging dat heel snel. Voor de kinderen is het belangrijk weer naar school te gaan. Even terug naar normaal.”