Oekraïense vluchtelingen opgevangen op Capfun Het Eibernest en in kerk in Geesteren

EIBERGEN/GEESTEREN/RUURLO - Het aantal plekken waar in Berkelland Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, is uitgebreid. Burgemeester Joost van Oostrum meldt dat inmiddels vrouwen en kinderen uit het door oorlog getroffen land worden opgevangen in de voormalige gereformeerde kerk in Geesteren. En ook vakantiepark Capfun Het Eibernest herbergt inmiddels vluchtelingen.

Burgemeester Joost van Oostrum: „Net voor het weekend kwamen er mensen die met hun huisdieren een veilig heenkomen kregen op vakantiepark Capfun Het Eibernest in Eibergen. Gisteravond laat arriveerden er 28 vooral vrouwen en kinderen bij de voormalige gereformeerde kerk in Geesteren. Ze zijn warm ontvangen en ik hoop dat ze na een lange reis eerst tot rust kunnen komen.”

Vanuit de gemeente Berkelland is ook Hampshire hotel Avenarius in Ruurlo een locatie waar uit Oekraïne gevluchte inwoners terecht kunnen. Daar is plek voor tien personen; in de voormalige kerk in Geesteren kunnen dertig mensen worden opgevangen en op Capfun Het Eibernest is in eerste instantie een groep van tien mensen gehuisvest.

Gastgezinnen

In Berkelland worden volgens Van Oostrum op dit moment bij tien gastgezinnen 22 vluchtelingen particulier opgevangen. „Het is hartverwarmend om te zien dat ook inwoners uit onze gemeente hun huis hebben opengesteld om familie, vrienden, kennissen of onbekende mensen uit Oekraïne op te vangen. Ik bedank hen daar hartelijk voor!”

RK pastorie in beeld als opvanglocatie

De Rooms-katholieke parochie HH Paulus en Ludger wil in Eibergen de voormalige pastorie bij de H. Matteuskerk beschikbaar stellen om er opvangplekken in te richten. Tegelijk wordt ook naar andere mogelijkheden gekeken, meldt pastoor Herman de Jong in het parochieblad. Een en ander gebeurt in overleg met de gemeente Berkelland en het bisdom Utrecht.

De Jong heeft ook overlegd met de in Kiev geboren Eibergse Natasha Kolbeek-Goncharova. Zij heeft ruim twee weken geleden in enkele vieringen gesproken over het leed dat de oorlog voor de Oekraïense bevolking betekent. Ook is ze initiator van een online-initiatief van de HH Paulus en Ludger-parochie: Hart voor Oekraïne, om linodrukken en vredesduifjes in de kleuren van de Oekraïense vlag te verkopen. Via de site kan ook hulp aan Oekraïense vluchtelingen worden aangeboden.

Aanmelden als opvangadres

Wie zelf vluchtelingen wil opvangen, moet wat de gemeente betreft op de site van Vluchtelingenwerk.nl te rade gaan over wat daarbij komt kijken. Voor wie zich vervolgens wil aanmelden, kan dat online doen via Takecarebnb.org. Op de site van de gemeente Berkelland wordt informatie over Oekraïense vluchtelingen regelmatig ververst.