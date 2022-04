OEPS gaat niet door, dringen voor plekje op Kinderdagkamp wel, bij stand KDK op Eibergse Oranjemarkt

Meisje (14) gedrogeerd bij paasvuur; jeugdagent roept feestvier­ders op alert te zijn

LOCHUIZEN - De politie waarschuwt feestvierders om goed op hun drankjes te letten. Een 14-jarig meisje is zondagavond bij het paasvuur in Lochuizen onwel geworden, waarschijnlijk doordat er drugs in haar drankje waren gedaan. Een 30-jarige man uit de gemeente Berkelland is aangehouden en zit vast.

18 april