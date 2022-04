Offensief tegen problemen elektriciteitsnet: Liander steekt 800 miljoen euro in Gelderland

Lochem richt zich op maximaal 200 vluchtelin­gen: ‘Grenzen aan wat we kunnen waarmaken’

LOCHEM - De gemeente Lochem denkt vooralsnog zo’n tweehonderd uit Oekraïne gevluchte mensen voor langere tijd te kunnen huisvesten. Het vakantiepark van EuroParcs in Lochem en appartementengebouw De Bloemenkamp in Gorssel zijn beide in beeld als opvanglocaties waar deze vluchtelingen voorlopig onderdak kunnen krijgen.

12:59