Omgekeerde Nederlandse vlaggen langs Achterhoekse wegen: Rijkswaterstaat én gemeente halen ze weg, provincie laat ze hangen

LIEVELDE - De omgekeerde Nederlandse vlaggen die op verschillende punten hangen langs en boven de N18 en ook aan viaducten over snelweg A18, worden op korte termijn verwijderd door Rijkswaterstaat. Vlaggen zo dicht bij de weg leveren namelijk onveilige situaties op voor het verkeer. ,,Dit is onwenselijk”, vindt de wegbeheerder.

De omgekeerde Nederlandse vlag, opgehangen door boeren als noodsignaal, is de laatste dagen op heel veel plekken te zien. Langs vele wegen in de Achterhoek zijn de dundoeken bevestigd aan lantaarnpalen en andere objecten, zodat zoveel mogelijk bestuurders de protestuitingen van de boeren meekrijgen.



In Lievelde werden dinsdagavond vlaggen gehangen aan de verkeerslichten bij de kruising van de N18 en Hamelandroute, richting Aalten. Maar die worden ‘zo snel mogelijk’ verwijderd, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.



,,In het kader van de verkeersveiligheid mogen er geen voorwerpen worden gehangen aan verkeerslichten op Rijkswegen, zoals de N18. Dit geldt ook voor viaducten en lantaarnpalen. Spullen kunnen namelijk losraken en op de weg belanden en zorgen voor afleiding. In beide gevallen kan dit gevaar opleveren, met mogelijk ongevallen tot gevolg. Dit is vanzelfsprekend een onwenselijke situatie”, aldus de woordvoerder.

Wanneer dat verwijderen precies gaat gebeuren, is onbekend. ,,Door drukte en andere incidenten is eerder besloten de doeken nog niet te verwijderen. Maar als de situatie dat toelaat, gaan we dat zo snel mogelijk doen.”

Aanstoot

Gemeenten gaan er verschillend mee om. Bronckhorst, waar boeren honderden vlaggen door de hele gemeente hebben opgehangen, laat bijvoorbeeld weten ze te verwijderen. Dit omdat de vlaggen hangen ‘in de openbare ruimte aan eigendommen van provincie en gemeente’. Ook nemen mensen er volgens de gemeente aanstoot aan.

Oost Gelre, waar eveneens vlaggen hangen, bekijkt de situatie nog. ,,Het is een uiting van protest", laat wethouder Jos Hoenderboom weten. ,,Dit weekend wordt hier de Zwarte Cross gehouden en de wegen die naar dat terrein leiden, zijn allemaal volgehangen. Bewust natuurlijk en daar hebben wij ook oog voor. Wat wel voorop staat, is de veiligheid. Als die in het geding komt door opgehangen vlaggen of spandoeken dan worden deze verwijderd.”

Thijs Wieggers, melkveehouder in Mariënvelde en voorman van de boeren, vindt het kinderachtig dat de overheden al zo snel de actie willen beëindigen. ,,We willen ons punt maken met zo min mogelijk overlast voor mensen en dat doen we op deze manier”, zegt Wieggers.

Van de Achterhoekse boer mogen de vlaggen best verwijderd worden. Maar, zegt hij: ,,Dan hangen we wel het dubbele aantal terug.”

Tweemaal overlast

Volledig scherm Bevestiging van de vlaggen aan de verkeerslichten boven de N18 nabij Lievelde. © DG Rijkswaterstaat ziet dat liever niet gebeuren, want die noemt het ‘zeer onwenselijk’ hoe de vlaggen zijn bevestigd aan de verkeerslichten. Bij Lievelde gebeurde dat dinsdagavond vanuit een verreiker die midden op de weg stond. Verkeer kon er daardoor tijdelijk niet door. ,,Het op deze manier bevestigen is gevaarlijk voor de mensen die het doen én voor andere weggebruikers. Ze brengen hiermee iedereen in gevaar.”



Bovendien is er straks nog een keer overlast, als Rijkswaterstaat de vlaggen verwijdert en maatregelen moet nemen voor de veiligheid van medewerkers en andere weggebruikers. ,,Dit omdat de weg, of een deel daarvan, tijdelijk moet worden afgezet.”



Het is onduidelijk of de kosten hiervoor verhaald worden op degenen die de vlaggen hebben opgehangen.

‘Geen direct gevaar’

Nog eens tientallen vlaggen hangen langs provinciale wegen, bijvoorbeeld de weg tussen Hengelo en Doetinchem en tussen Aalten en Varsseveld. Maar die blijven voorlopig hangen, laat een provinciewoordvoerder weten. ,,Als de vlaggen geen direct gevaar opleveren voor het verkeer, zien we geen reden ze te verwijderen. Ook omdat het een uiting van protest is, vergelijkbaar met bloemen langs de weg na een dodelijk ongeval. Ook die laten we liggen.”

De wegbeheerder zegt wel met een dilemma te zitten, want: ,,Elke afleiding langs de weg is er één te veel.”

Maar daarbij wordt wel bekeken wat het daadwerkelijke gevaar is. En dat is er momenteel nog niet direct, zo luidt het oordeel. Ook zijn er voor zover bekend nog nergens vlaggen verwijderd langs provinciale wegen.