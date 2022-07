Omwonenden boos over plotselinge opvang asielzoekers in kerk Geesteren: ’We voelen ons overvallen!’

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft Berkelland gevraagd om met spoed voor dertig asielzoekers crisisnoodopvang te bieden. Er is te weinig ruimte bij het opvangcentrum in Ter Apel; ze moeten daar nu buiten slapen. Berkelland zorgt daar vanaf donderdag voor in de voormalige gereformeerde kerk in Geesteren.

Aantal nachten

Gemeentewoordvoerder Henny Roos-te Raa meldt dat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) woensdag een beroep op de gemeente Berkelland heeft gedaan om voor 30 asielzoekers voor een aantal nachten crisisnoodopvang te bieden.

Crisisnoodopvang

‘De voormalig Gereformeerde kerk in Geesteren waar de afgelopen maanden Oekraïense vluchtelingen zijn opgevangen staat nog stand-by voor crisisnoodopvang. Daarom brengen wij na overleg met het kerkbestuur de opvanglocatie in de voormalig Gereformeerde kerk verder in gereedheid om vanaf morgen 30 asielzoekers op te vangen’, liet de gemeentewoordvoerder woensdag weten.

Volledig scherm Gereformeerde kerk Geesteren © Arjan Gotink

Dat nieuws valt niet in goede aarde bij de direct omwonenden van de kerk. Nico Postma heeft namens deze buurtbewoners opheldering gevraagd bij de gemeenteraad van Berkelland. „Vreemd dat de krant het eerder wist dan de omwonenden. Wij kregen pas later een mail toegestuurd. En dan niet eens alle bewoners, nee alleen de bewoners die op mailinglijst van Geesterens Belang staan. En niet iedereen staat op die lijst. Morgen staan de asielzoekers al op de stoep!”

Te laat, onvolledig en geen onverleg

Het stoort Postma dat dertig asielzoekers met een onbekende achtergrond worden geplaatst in een dorp met 500 inwoners. „Een dorp zonder openbare voorzieningen, afleiding en de politie onderbezet en op grote afstand. Je zou toch hopen dat het plaatsen van vluchtelingen uit Oekraïne een eenmalige actie was. Immers toen was de informatievoorziening te laat, onvolledig en van overleg was er al helemaal geen sprake. Nooit is er aangeven dat de locatie na vertrek van de Oekraïense dames in reserve zou blijven voor asielzoekers uit andere landen met een onbekende achtergrond.”

Burgemeester Joost van Oostrum geeft volgens Postma in de ’zeer summiere’ mail aan dat er overleg is met het bestuur van de gereformeerd kerk. „Deze kerk wordt niet gebruikt omdat er onvoldoende kerkgangers zijn, maar blijkbaar mag en kan het kerkbestuur beslissen voor het hele dorp.”

Teveel van het goede

In de brief aan alle raadsfracties vraagt Postma of het onderbrengen van asielzoekers niet ten minste een oordeel van de gehele raad verdient met de mogelijk voor de omwonenden om hun bedenkingen te uiten. „Is het plaatsen van dertig asielzoekers (6 procent van de dorpsbevolking) niet een beetje veel van het goede?”

Ook vraagt Postma of de gemeenteraad het met de omwonenden eens is dat de informatie te laat en onvolledig is verstrekt, of de gemeenteraad de veiligheid in het dorp kan garanderen? „Ik vraag u als leden van de gemeenteraad of het u verstandig lijkt asielzoekers op te vangen in een periode waarin de gemoederen al redelijk verhit zijn.”

Burgemeester Joost van Oostrum was vanmorgen nog niet bereikbaar voor een reactie.