Omwonenden willen bouw ligboxenstal aan Lebbenbruggedijk bij Raad van State tegen houden

Melkveehouder Te Velthuis is al jaren met de bouwplannen bezig. De vergunning van de gemeente Berkelland voor de bouw van de stal werd in 2019 verleend. Sinds 2015 heeft Te Velthuis een natuurbeschermingsvergunning op zak van de provincie Gelderland. Buurtbewoners zijn er tegen omdat het melkveebedrijf dicht tegen de bebouwde kom ligt. Natura 2000-gebied Stelkampsveld ligt in de buurt.

Een van de bezwaren van Leefbaar Buitengebied is dat de gemeente Berkelland bij het afgeven van de omgevingsvergunning het hoofdstuk natuur heeft laten zitten. Er was al een natuurbeschermingsvergunning voor verleend, zegt de gemeente daarover.

Op de hoger beroepszitting bij de Raad van State woensdag werd woordvoerder Marcel Middelkamp van de tegenstanders doorgezaagd over het naleven van de procesregels. Hij heeft weliswaar op tijd nog een aantal stukken ingediend, maar de laatste kwamen op 8 april binnen bij de Raad van State. „Waarom komt u zo laat nog met een onderbouwing”, vroeg staatsraad Bruno van Ravels.

Flagrante schending van de rechtsorde

Het hoger beroepsschrift werd namelijk al in april vorig jaar ingediend en de gemeente stuurde haar verweerschrift in juli 2021. Advocaat Johan van Groningen van melkveehouder Te Velthuis vindt de manier van procederen door Middelkamp een ’flagrante schending van de procesorde’.

Hij wil dat de Raad van State daar wat van zegt in de uitspraak. „Hij haalt er van alles bij en dan ook nog vlak voor de zitting. Ik kan me daar niet op voorbereiden”, zei Van Groningen. Volgens Middelkamp zijn de in maart en april ingediende stukken niet heel ingewikkeld. Voor Van Groningen moet het gesneden koek zijn, vindt Middelkamp.

Hij deed ook een beroep op het Verdrag van Arhus. Volgens Middelkamp heeft Berkelland geen hoorzitting gehouden over de omgevingsvergunning en dat had wel gemoeten. Of de verleende vergunning overeind blijft wordt binnen over weken bekend.