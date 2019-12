Ondanks torenhoge ambities is FC Winterswijk hekkensluiter

bijzondere bezoekjes Sint en pieten karten door Oldenzaal

5 december ENSCHEDE - De tijd dat Sinterklaas traditioneel op zijn paard Amerigo (of is het Ozosnel?) arriveert voor een bezoekje aan de basisschool is allang voorbij. Jaarlijks vindt de Goedheiligman allerlei originele manieren om van A naar B te komen. En dat is dit jaar niet anders. Een overzicht van bijzondere Sinterklaas-inkomsten in deze regio.