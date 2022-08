Onderzoeker: ‘Bij extremistische acties kalft de steun voor de boeren af’

Gevangenis­ge­voel verdwijnt uit Harreveld: ‘We nemen afscheid van de tralies, het prikkel­draad en de camera's’

HARREVELD - Weg met de tralies, de camera’s en het prikkeldraad. Jeugdzorglocatie 't Anker in Harreveld gaat haar uiterlijk veranderen en afscheid nemen van het gevangenisgevoel. ,,We zijn al lang geen penitentiaire jeugdinrichting meer, maar het pand straalt dat nog wel uit. Daar gaan we verandering in brengen”, zegt Bob Wiggers, regiodirecteur bij iHUB.

