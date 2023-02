Onvrede over ov-staking: ‘Buschauffeur verdient 4000 euro per maand, de rek is er echt uit’

UPDATEMet het aanbreken van de laatste stakingsdag in het regionale openbaar vervoer, laten de werkgevers van de buschauffeurs en treinmachinisten weten dat de bal nu bij de vakbonden ligt. ‘Het onderste was al uit de kan geschraapt, maar zelfs dat was niet genoeg voor de bonden’, laat voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) weten.

Die vereniging vertegenwoordigt Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz. Die bedrijven hebben samen het regionale openbare vervoer in Nederland in handen. Merken als Breng, Connexxion, Hermes (Transdev) en Syntus (Keolis) vallen daar ook onder.’

‘Ongeveer 4000 euro bruto per maand’

De vervoerders betreuren de acties. Met name omdat er volgens hen al een ruim bod lag. ‘Buschauffeurs zijn vakmensen’, schrijft Kagie in een persverklaring. ‘Zij verdienen, inclusief toeslagen, ongeveer 4000 euro bruto per maand. Wij stelden voor om daar in loon 8 procent bij te doen’.

Over dat bedrag is online flink wat ophef ontstaan, zou laten meerdere chauffeurs weten bij lange na niet zoveel te verdienen. Volgens de werkgeversorganisatie is het toch echt zo. Om tot het bedrag te komen, worden wel zaken als onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en andere toeslagen meegerekend. ,,Waarom zouden wij hier onjuiste informatie over delen”, laat de woordvoerder van VWOV weten. ,,Dit is immers openbare informatie die in de CAO terug te vinden is.”

Netto komt zo'n loon uit op ongeveer 2700 euro per maand, blijkt uit looninformatie die VWOV gedeeld heeft. De 8 procent loonsverhoging, samen met het voorstel van een betere ouderenregeling en uitbreiding van verlof ging maakt volgens VWOV dat het geboden cao-pakket een plus van 11 procent vertegenwoordigt.

Niet hoog genoeg, zo hebben de bonden de werkgevers laten weten. ‘Dat de bonden deze actie hebben opgezet, terwijl we een cao-pakket van 11 procent op tafel hadden liggen, dat vind ik niet te begrijpen’, aldus Kagie.

Ziekteverzuim

Hij spreekt de ziekteverzuimcijfers, die de bonden communiceren, ook tegen. ‘Het ziekteverzuim in de sector ligt rond de 10 procent. De vakbonden spreken over 20 procent en soms hoger. Dat is feitelijk onjuist’.

De VWOV laat weten dat de bal nu bij de bonden ligt voor verdere onderhandelingen. ‘Het onderste was al uit de kan geschraapt met het voorstel dat de bonden hebben afgewezen. Meer is er niet. Als we opnieuw met de bonden om tafel moeten, moeten we helemaal opnieuw beginnen’.

Veel gedupeerden

Kagie betreurt het dat zoveel mensen geraakt zijn door de stakingen. ‘Mensen zijn afhankelijk van het vervoer, ze willen naar school, naar werk, naar het ziekenhuis. Dat is deze week moeilijk geweest. Landelijk reed zo’n 50 procent van de bussen, met grote regionale verschillen. Als jouw bus niet rijdt is dat ongelooflijk zuur. Dat de bonden deze actie hebben opgezet, vind ik niet te begrijpen’.

Dat de impact van de stakingen groot is, werd deze week ook uitgesproken door scholen.

Zo vroeg het Graafschap College in Doetinchem via een hartenkreet het ov in de Achterhoek weer te laten rijden. ‘Ga alsjeblieft weer aan het werk in de Achterhoek. Door de stakingen in het streekvervoer kunnen veel studenten en scholieren niet naar school komen’, liet bestuurder Michiel Gerlagh van het Graafschap College weten.

Meer stakingsdagen

De bonden hebben op hun beurt laten weten meer stakingen niet uit te sluiten als de werkgevers niet met een beter bod komen. Door de hoge inflatie komen de chauffeurs volgens de vakbonden amper rond. Daarbij is door personeelstekort de werkdruk torenhoog, waardoor een op de vijf chauffeurs ziek is, wat voor nog meer werkdruk zorgt.

,,De chauffeurs kunnen nu niks anders meer, dan staken om van zich te laten horen. Dat doen ze liever niet, ze willen liever hun passagiers vervoeren. Dat ze het toch doen, zegt hoe ernstig de situatie is”, liet Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer eerder weten over de situatie.

