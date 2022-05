OOG-raadslid Hans Scheinck spreekt raad Oost Gelre geëmotioneerd toe: ‘Ik wil wethouder worden’

De Groenloër begon zijn betoog tijdens de afsluitende vragenronde met stevige woorden. ,,Waar zijn wij in godsnaam mee bezig in deze gemeente”, was zijn openingszin. ,,Ik hou jullie een spiegel voor en ga mijzelf kwetsbaar opstellen. Is dit mijn afscheid? Het zou zo maar kunnen, want ik ben de afgelopen weken het plezier in de politiek kwijt geworden.”