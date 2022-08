Oogstmachine vliegt in brand in Aalten, grote rookwolken van ver te zien

Landelijk verbod op konijnen­jacht stuit op onbegrip bij jagers in Achterhoek en Liemers: ‘verbod is overbodig’

AALTEN - De jacht op konijnen is dit seizoen landelijk verboden. Dat stuit op onbegrip in de jagerswereld, ook bij wildbeheereenheden (WBE’s) in de Achterhoek en Liemers.

