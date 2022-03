Oost Gelre neemt afscheid van 12 raadsleden: lintje voor Carla Heming en Jerry van der Meulen

Naast Heming en Van der Meulen is van nog eens tien raadsleden afscheid genomen.



Heming werd tijdens het samenkomen in de raadszaal in het stadhuis van Groenlo onder meer geroemd voor haar werk binnen de CDA-fractie. Een taak die ze liefst 12 jaar had en waarbij ze zich onder meer hard maakte voor het dossier gezondheidszorg.



,,Drie periodes volgemaakt. Dus het is niet verrassend dat we iets speciaals in petto hebben”, liet burgemeester Bronsvoort weten. ,,Twaalf jaar lang in dienst staan voor onze gemeenschap, dat is wel wat. Carla Heming heeft heel veel haar oor te luister gelegd. Meer dan de meeste mensen weten. We mogen blij zijn dat er zulke mensen zijn. Die hun rug recht houden en ervoor blijven gaan.”