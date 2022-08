Op festival Have a nice day in Borculo is streng toezicht: in het donker niemand het water in

Dansen, kletsen, op het gras liggen: ook dat kan allemaal deze zaterdag op het festival Have a nice day in openluchttheater ’t Galgenveld in Borculo.

Niet iedereen is blij met dit drukbezochte dance-event. Bij de uitgang laat een vrouw luidkeels weten dat ze het festival afschuwelijk vindt. „Ik woon in de buurt. Iedereen hier is erop tegen. Vreselijk, dit kabaal”, zegt ze terwijl ze met haar hond verder wandelt. Een bezoeker haalt zijn schouders op over de klaagzang: „Het is maar één dag in het jaar.”