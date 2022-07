Op zoek naar de Schat van Scholte in Haarlo: ’Hé Jan! Kiek dan, een kruik met geld!’

15 miljoen euro aan cocaïne onder­schept bij oprollen drugslijn tussen Curaçao en Twente

Bij het oprollen van de omvangrijke drugslijn tussen Curaçao, Twente en de Achterhoek vond de politie vorige week 73 kilo aan cocaïne in zeecontainer in Silvolde. Deze week arriveerde in Vlissingen een schip uit Curaçao met nog eens twee zeecontainers met drugs. „We wisten dat het schip onderweg was, daarom konden we niet meer vertellen”, zegt woordvoerder Chantal Westerhoff.

