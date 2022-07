Openluchtspel Borculo: Oorlogsstuk maakt vanwege Oekraïne plaats voor luchtiger verhaal

Het had niet veel gescheeld of het stuk had een andere titel gehad. Want op het allerlaatste moment werd besloten iets totaal anders op te voeren. Dat betekende op de tweede oefenavond wel even schakelen voor spelers en regisseur, toen ze een compleet nieuw tekstboek ter hand namen dan de week ervoor. Plan was in eerste instantie om een oorlogsstuk te spelen. „Over hoe de mensen de periode ’40-’45 hier in de regio hebben beleefd”, vertelt Gerard Nekkers, voorzitter van Evco Openluchtspel Borculo. Maar het het oog op de oorlog in Oekraïne werd ervoor gekozen om het wat luchtiger te houden. „We willen de mensen een ontspannen avond bezorgen, waarop ze even alle zorgen achter zich kunnen laten”, motiveert Nekkers het besluit, dat in overleg met Kers werd genomen.