Oproep in aanloop naar raadsvergadering van vanavond: ‘Pas op de plaats voor keuze sporthal Ruurlo’

Auto schiet tegen de vangrail en vliegt in brand op N18 bij Eibergen

EIBERGEN - Een bestuurster is maandagavond op de N18 met haar auto tegen de vangrail gekomen nadat ze mogelijk een stuurcorrectie moest maken omdat ze in de berm terecht was gekomen. Doordat de bestuurster de vangrail raakte moest ze nog een stuurcorrectie maken waarna de auto begon te tollen en in brand vloog.

17 mei