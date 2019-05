Opvallend ‘bedankje’: Ajax-hooligans bekladden De Vijverberg met graffiti

COLUMN Examen

14:12 Inhoudelijk ben ik er (heel) veel van vergeten, de examens. Maar die dag, dé dag waarop je wel of niet gebeld wordt tussen twee en vier, die staat me nog helder voor de geest. Thuis blijven wachten naast de (vaste!) telefoon en maar heen en weer lopen en hopen dat ie niet overgaat, want dat betekent een ernstig klinkende docent die meldt dat je helaas te veel tekorten hebt voor een diploma. Hij rinkelt... Oh nee! Het blijkt oma die zich afvraagt of school nog heeft gebeld.