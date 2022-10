Opvallend veel jonge rokers in plattelandsgemeenten als Hof van Twente en Berkelland

Oud-Marianum­scho­lie­ren halen examen­feest in met Marianum Exam Party - the catch up edition

GROENLO - Scholengemeenschap Marianum organiseerde op vrijdagavond 30 september jl. in City Lido in Groenlo een Marianum Exam Party - the catch up edition. De school organiseerde dit examenfeest speciaal voor oud-leerlingen uit het examenjaar 2020 en 2021. In verband met corona hebben zij in deze periode namelijk geen feest gehad.

