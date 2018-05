Oud-profvoetballer Peter van Vossen moet schuld aftikken

De rechter vertelde dat Van Vossen in de schuldhulpverlening zit. Een hulp van de overheid die mensen doorgaans inschakelen als ze geen advocaat of financiële saneerder kunnen betalen. Van Vossen gaf via een telefoongesprek aan dat de opmerking van de rechter klopt. Maar stelde dat hij niet bang is dat het tot een schuldsanering zal komen. In dat geval wordt de zeggenschap over een groot gedeelte van iemands inkomsten uit handen gegeven. Van Vossen: ,,Het komt goed. Ik moet twee bedragen aftikken. Bij deze leasemaatschappij en een bedrag rondom een hypotheek van mijn vorige huis. Ik wil dat aftikken, alleen de hoogte van de bedragen, daar gaat nog een geschil over’’, liet hij dinsdag telefonisch weten na het kort geding.



Van Vossen woont in hartje Borculo in een groot huis, met ruime tuin. Na afbetaling van de schulden kan hij daar blijven wonen, stelde Van Vossen. Hij wil na zijn ontslag in 2015 bij Fortuna Sittard zijn geld nu als makelaar gaan verdienen.