Oud spoorbasalt van spoorlijn Winterswijk-Zutphen wordt bij Rouwmaat hergebruikt in CO2-arm beton

MET VIDEORUURLO/LIEVELDE/GROENLO - Wat gebeurt er met al dat grind dat de afgelopen week is afgevoerd van de spoorlijn tussen Winterswijk en Zutphen? Bij Rouwmaat steken ze de vinger op met het verlossende antwoord: Rouwmaat voerde het grind af naar de recyclinglocatie van de Rouwmaat Groep in Groenlo. Van daaruit gaat het naar de vijf betoncentrales van Rouwmaat in deze regio. Het grind wordt daar onderdeel van CO2-arm beton.

Treinreizigers op het traject Winterswijk-Zutphen weten het nog: afgelopen week lagen de treinen eruit omdat het spoor voor onderhoudswerk onderhanden werd genomen. Het Oostenrijkse bedrijf Swietelsky voerde dat werk uit. Een spectaculaire ‘onderhoudstrein’ wroette zich centimeter voor centimeter over het tracé. En door de ondergrond. In onder meer Lievelde was er enige nevenschade in de vorm van doorgetrokken leidingen.

Afvoer spoorbasalt naar Groenlo

Onder meer werd de spoorlijn weer ‘op hoogte’ gebracht en spoorrails opnieuw gelegd. Daarbij werd een deel van het grind van de spoorbaan vervangen. Rouwmaat voerde het vanaf diverse plekken langs het spoor af naar de recyclinglocatie van Rouwmaat in Groenlo. Het wordt hergebruikt in CO2-arm beton zoals Rouwmaat dat in betoncentrales in de regio maakt.

„Wij verwerken jaarlijks vele duizenden tonnen afval. Wij gunnen dit afval een nieuw leven. Zeker nu grondstoffen steeds schaarser worden en de aarde leidt onder de winning ervan”, zegt Dave Rouwmaat, directeur van het gelijknamige bedrijf.

Stef Tuinte, die reclycling-activiteiten leidt bij Rouwmaat: „Toen we gevraagd werden om het oude grind af te voeren, zagen we dat het zich na bewerking goed leent als grindvervanger in ons eigen beton. We besparen CO2 door dit gerecyclede grind in ons beton te gebruiken in plaats van nieuw grind.”

Volledig scherm De 'onderhoudstrein' ter hoogte van de Scheiddijk tussen Ruurlo en Lievelde. © Peter Zandee

Innovatie voor duurzamer betonproductie

Het Oost-Nederlandse familiebedrijf Rouwmaat innoveert volop om beton te verduurzamen. Bart Linderman, verantwoordelijk voor de beton-divisie van Rouwmaat: „De wereldwijde beton-industrie is verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Nederland doet het al aanmerkelijk beter met 1%. Maar de lat móet hoger. Ons team zet zich daarvoor al jaren in. Dat doen we door gerecycled materiaal toe te passen in ons beton. Denk aan betonpuin dat we zorgvuldig uitsorteren uit onze eigen circulaire sloopprojecten en nu dus spoorbasalt. Ook perken we het vervuilende aandeel cement steeds verder in door alternatieven te gebruiken. En we maken ons beton al sinds 1999 met regenwater, in plaats van leidingwater.”

Linderman: „De Nederlandse overheid heeft het betonakkoord gelanceerd om de betonproductie te verduurzamen. Daarin zijn enkele innovatieve koplopers aangemerkt, waaronder Rouwmaat. Ons beton is CO2-arm en we voldoen nu al aan de criteria die het betonakkoord stelt aan de Nederlandse beton-industrie.”