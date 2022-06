Overleden bewoner aangetroffen op zolder van woning in Doetinchem: groot politieonderzoek

DOETINCHEM - In een woning aan de Trashorst in Doetinchem is deze maandagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie is gewaarschuwd en doet inmiddels onderzoek in en bij de woning. Volgens een politiewoordvoerder richt dat onderzoek zich allereerst op de doodsoorzaak.

Volgens een politiewoordvoerder ter plaatse is de aangetroffen dode de bewoner van het huis. Buurtgenoten zouden de bewoner al dagenlang niet meer gezien hebben en daarom alarm hebben geslagen. De woning is door iemand die een sleutel van het huis had geopend waar de politie bij was.

Bij het openen van de deur zou al een penetrante lucht zijn waargenomen. De bewoner is uiteindelijk op zolder aangetroffen. Dat was onder dusdanig verdachte omstandigheden dat de politie de situatie gaat onderzoeken met in het achterhoofd dat er mogelijk een misdrijf (delict) is gepleegd.

Het onderzoek dat meteen is gestart moet de politie duidelijk maken of er sprake is van een misdrijf.

Bij de woning staan verschillende politievoertuigen en arriveerde eerder een aanhangwagen met zichtschermen die de plek waar het zich afspeelt kunnen afschermen voor publiek.

Ook is inmiddels een PD-unit geplaatst. Die onderzoekswagen wordt over het algemeen gebruikt bij zware delicten of als er sprake lijkt te zijn van een misdrijf. Rondom de achterkant van de betreffende woning zijn inmiddels de hekken geplaatst.

Politiemensen van Forensische Opsporing en Technische Recherche zijn inmiddels bezig met onderzoek in de woning in Doetinchem. Rondom de woning is het gebied afgezet en wordt publiek op afstand gehouden. Of er deze avond nog duidelijkheid komt over de doodsoorzaak is twijfelachtig. Een gedegen onderzoek ter plekke kan vele uren vergen.

Volledig scherm De PD-unit staat bij de woning waar het stoffelijk overschot is aangetroffen in Doetinchem. © RonVMedia