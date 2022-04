Overleden man gevonden bij boerderij in Aalten, politie doet onderzoek

De politie werd deze donderdag rond de klok van 08.00 uur gealarmeerd. Op het terrein waar de man gevonden is bevinden zich een boerderij en een minicamping. Volgens de politie gaat het om een man van ongeveer 70 jaar oud die uit de buurt van Aalten komt, maar hij is niet de bewoner van de boerderij.

Over de doodsoorzaak kan de politie nog niets vertellen. Daarvoor moet het onderzoek worden afgerond. Dat is om 11.00 uur nog gaande. Hoeveel tijd het forensisch onderzoek vergt is onduidelijk.