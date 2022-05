Pakaweversgroep in Neede viert haar 75ste verjaardag: ‘Scouting is veel leuker dan een sportclub’

Hij is nog maar 11, maar Stian Rouwenhorst vat goed samen wat voor hem scouting zo leuk maakt. „Bij scouting doen we altijd wat anders en dat is veel leuker dan bij een sportclub”, zegt hij. „Daar ben je altijd maar bezig met trainen en wedstrijden. Bij scouting hoef je niet per se goed in iets te zijn, als je maar goed meedoet.” Stian is lid van de welpen, net als Ian Kruizinga (10) en de tweeling Famke en Saar Hoekstra (11). „We doen echt alleen maar leuke dingen”, zegt Saar. „Spelen in het bos, hutten en kampvuren bouwen, op kamp gaan en allerlei verschillende spelletjes.” En Famke zegt: „Het is geen wedstrijd, dus je hoeft je niet rot te voelen als je verliest.”