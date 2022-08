Patrick Hallink van Bijzonder Gewoon in Winterswijk: ‘Knettertrots op het team’

In 2019 nam hij de horecazaak over van Myrthe Sikkink. Toen werkten er al jongeren ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Een opzet waar Hallink erg van was gecharmeerd en waar hij ook op landelijke schaal bij betrokken was. Hij heeft zich het lot van de jongeren altijd al aangetrokken.



Zo werkte hij in het voortgezet speciaal onderwijs en begon hij in 2004 een adviesbureau dat zich richt op het creëren van kansen voor kwetsbare jongeren. ,,Het is toch te gek voor woorden dat er in deze tijd nog steeds jongeren tussen wal en schip vallen!” Naast uitbater van de lunchroom is hij ook nog directeur van het adviesbureau.



Toen hij lunchcafé Bijzonder Gewoon overnam (‘Myrthe heeft die naam bedacht’), hoorde het naastgelegen vakwerkhuisje er nog niet bij. ,,Dat hebben we er later bij aan getrokken. We hadden ruimte nodig om een eigen patisserie te beginnen. Dat is een groot succes. Vorige week hebben we onze eerste bruidstaart gebakken. Ik ben knettertrots op ons team.”