Paul de Vries begint als Ligier-specialist brommobielen-zaak in Doesburg

DOESBURG - Nederland is een Ligier-dealer rijker. Paul de Vries, bekend van onder meer van Nieuweautokopen.nl, Marktplaats en #DCDW, begint een Ligier Experience Store in Doesburg.

De Ligier Experience Store in Doesburg moet het hart van het brommobielmerk worden in Nederland. Klanten kunnen er de zeven modellen van Ligier en de zustermerken Ligier Professional en Microcar bekijken en kopen. Het aanbieden van Private lease, waarbij de gebruiker tegen een vast bedrag per maand, zorgeloos in een nieuwe brommobiel rijdt, wordt een belangrijke pijler voor het merk in Nederland.

Voor wie liever online koopt of als Doesburg buiten de huidige actieradius ligt: De Vries wil de Ligiers ook volledig online verkopen, inclusief online betaling, reserveringsmogelijkheid en online bezichtiging via bijvoorbeeld Facetime, WhatsApp of Zoom. De Experience Store is ondersteunend aan de online webwinkel.

De Experience Store in Doesburg zal niet alleen de nieuwste Ligiers laten zien. Ook is er aandacht voor de rijke geschiedenis van het Franse merk, dat ooit een grand prix-winnend formule 1-team was en zich sinds 2008 heeft gespecialiseerd in brommobielen. Ligier verkoopt in Nederland op jaarbasis zo’n 750 exemplaren.

Auto of brommobiel kopen als vergelijkbaar proces

Als het aan De Vries ligt, worden dat er meer: „Wij hebben met #DCDW, een van mijn andere bedrijven, het doel om verkopers in de autobranche beter te maken. Beter in het opvolgen van leads, beter in het converteren naar verkopen. Alles dat we met #DCDW uitdragen, gaan we toepassen in de Ligier Experience Store. Of je nu een brommobiel of een auto verkoopt, de processen zijn hetzelfde. Eindelijk kan ik het verkopen van voertuigen combineren met de kennis die wij hebben van leads. Dat maakt dit dealerschap extra interessant voor me.”

Service en verkoopondersteuning worden straks geboden via een op te richten netwerk van Ligier-agenten die door de Experience Store in Doesburg bediend gaan worden. Om het merk extra bekendheid te geven begint De Vries met een YouTube-documentaire over zijn leven als Ligier-dealer en ook diverse social media-kanalen zullen worden ingezet om te laten zien hoe interessant en aantrekkelijk een Ligier-brommobiel en het bedrijf erachter, kunnen zijn.