Per direct verbod op gebruik water uit sloten en vijvers; droogte bedreigt natuur

Om te kijken of iedereen zich hieraan houdt, stuurt het waterschap controleurs op pad. Die treden streng op tegen overtreders, waarschuwt een woordvoerder. Op overtredingen staan boetes.



Het verbod is volgens het waterschap nodig om problemen te beperken met de natuur, maar ook de volksgezondheid. Het water dat nu nog in de beken en sloten staat, is gevoelig voor hogere temperaturen. Dat zorgt voor ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg.



De Achterhoek is extra kwetsbaar vanwege de ligging op de hoge zandgronden en doordat er maar beperkt extra water ingelaten kan worden vanuit de grote rivieren. De verwachting is dat het de komende weken warm blijft met weinig tot geen regen. Daardoor daalt het waterniveau in de beken, sloten, vijvers en rivieren verder.