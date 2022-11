Personeelskrapte naar recordhoogte in de Achterhoek; dé oplossing niet voorhanden

Froukje Goverde uit Neede maakt sieraden met ruwe materialen en fijn knoopwerk

Van lesgeven via duiken naar sieraden maken, het is geen alledaagse route die Froukje Goverde heeft afgelegd in haar leven. Haar interesses zijn terug te vinden in de sieraden die ze tegenwoordig maakt en die tot en met vrijdag 2 december te zien zijn in Natuurpark Kronenkamp in Neede.

3 november