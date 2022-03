Pigpop Beltrum in afgeslankte vorm: ‘We gaan er weer tegenaan!’

Voorzitter Luc Nijhuis, over die lichte versie: „We zijn een week of wat geleden bij elkaar geweest, rondom de tijd dat weer versoepelingen werden aangekondigd. Toen hebben we besloten om Pigpop door te laten gaan. We gaan er gewoon weer tegenaan! Maar in een iets afgeslankte vorm, omdat we niet veel tijd hebben om het te organiseren.”