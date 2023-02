Poldervaart voorlopig niet terug bij De Graafschap

Uit in de regio René van Kooten zingt Meat Loaf: ‘Je mag bij hem eigenlijk niet doseren, hij gaf zelf altijd alles’

ENSCHEDE - Een jaar na zijn dood staat Meat Loaf weer op het podium. Musicalacteur en zanger René van Kooten kruipt dit voorjaar in de huid van de onwaarschijnlijke rockster, die met Bat out of hell (1977) een van ‘s werelds best verkochte albums ooit maakte.

