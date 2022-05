Politie schiet gewapende inbreker neer in Winterswijk; verdachte gewond in ziekenhuis

WINTERSWIJK - De politie heeft vrijdagmorgen op een verdachte geschoten in Winterswijk. De persoon, die werd verdacht van een poging tot inbraak, bedreigde agenten met een wapen. Daarop is hij beschoten en geraakt door een politiekogel.

De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij bewaakt wordt. Volgens de politie is de man buiten levensgevaar.



De melding van poging tot inbraak aan het Staringplein in Winterswijk kwam rond 6.30 uur bij de politie binnen. Agenten achtervolgden de verdachte, waarop hij de agenten met een wapen op de Jacob Catsstraat bedreigde, enkele honderden meters verderop.



Een van de agenten loste eerst een waarschuwingsschot, maar de verdachte bleef met een wapen dreigen. Hierop werd hij door de politie in het onderlijf geschoten.

Meerdere inbraakmledingen

Er kwamen eerder in de nacht meerdere meldingen binnen van inbraken. Zowel in woningen als in auto’s. Of deze inbraken allemaal te herleiden zijn naar de aangehouden man, is niet bekend.

Winterswijk wordt de laatste weken geteisterd door een groot aantal inbraken. Zo werd vorige week bekend dat alleen deze maand al 21 auto-inbraken zijn gepleegd. Dat is uitzonderlijk veel: het zijn er evenveel als in heel 2021 en meer dan in de vier jaren daarvoor.

Afgelopen weekend nog zijn twee mannen aangehouden na een poging tot woninginbraak in Winterswijk, onderzocht wordt of zij gekoppeld kunnen worden aan de vele inbraken. Of zij samen hebben gewerkt, of mogelijk onderdeel zijn van een inbrekersbende die de afgelopen weken actief is in Winterswijk, is niet bekend.

Onderzoek naar gebruik dienstwapen

na het schieten door de politie in Winterswijk vrijdagmorgen, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen, zoals gebruikelijk als agenten hebben gevuurd. Een gedeelte van de straat is daarvoor afgezet met lint. De politie verwacht dat het onderzoek daar vrijdag ‘nog wel enkele uren’ gaat duren.

Betrokken agenten doen aangifte van bedreiging.

