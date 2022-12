Politie zoekt in bosperceel bij Haarlo naar de vermiste Wico van Leeuwen

met videoHAARLO - De politie is sinds woensdagochtend bezig met een zoekactie in een bosperceel aan de Avinkweg in Haarlo. Volgens een woordvoerder heeft de zoeking te maken met informatie in het onderzoek naar de vermiste Wico van Leeuwen.

De politie is met meerdere eenheden aanwezig en heeft een gebied afgezet. Ook is een wagen ter plaatse die gebruikt wordt als mobiele kantoor- en vergaderruimte. Deze wagen wordt enkel ingezet bij grote onderzoeken. In een bosgebied zijn agenten onder andere bezig met ‘prikkers’. Daarmee zoeken ze in de grond naar mogelijke weerstanden.

Onderzoek loopt

Een woordvoerder van de politie kon verder nog niks kwijt over het onderzoek in Haarlo. „Het onderzoek loopt en dat moet grondig gebeuren. Verder doen wee in het belang van het onderzoek geen mededelingen.”

Van Leeuwen wordt sinds 17 mei van dit jaar vermist. Hij zou voor het laatste gezien zijn in Enschede in de wijk Wesselerbrink. De laatste keer dat hij werd gezien, even na 17.35 uur op 17 mei, zei Van Leeuwen dat hij in Borculo naar een huis aan de Heerlijkheidstraat zou gaan waar hij op dat moment verbleef. Waarschijnlijk is hij daar inderdaad geweest, maar het is volstrekt onduidelijk wat daarna is gebeurd. Volgens buurtbewoners is er in het betreffende pand geregeld ruzie. Op 28 september deed de politie daar een doorzoeking.

Volledig scherm De politie is een groot onderzoek gestart aan de Avinkweg in Haarlo. © GinoPress B.V.

Doorzoeking woning

Onlangs is er een tweede zoeking gedaan in de bewuste woning, maar een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of daar sporen zijn gevonden. Het laatst bekende woonadres van Van Leeuwen is in Borculo. De familie en de politie maken zich grote zorgen over Van Leeuwen, aangezien hij al zo lang geen teken van leven meer heeft gegeven.

In het Opsporingsprogramma Opsporing Verzocht is al meerdere keren aandacht geweest voor de vermissing van Van Leeuwen. Dat leverde ook meerdere bruikbare tips op voor de recherche. Die houdt er al langere tijd rekening mee dat Van Leeuwen niet meer in leven is en hij slachtoffer is geworden van een misdrijf.