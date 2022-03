Politieke aardverschuiving leidt in Winterswijk tot afscheid van maar liefst twaalf raadsleden

Vrachtwa­gen in berm op N18, weg tussen Neede en Eibergen tijdelijk dicht

NEEDE - Een vrachtwagen vol papier is donderdagmiddag door nog onbekende oorzaak in de berm terecht gekomen op de N18. Als gevolg is de weg vanuit Neede in de richting van Eibergen afgesloten voor de bergingswerkzaamheden.

