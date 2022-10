Protestmars over bouw villa’s in Barchemer bos roept vragen op, raadslid wil ‘alles op tafel’ via Wob-verzoek

Zwarte Cross’ Tante Rikie vertolkt ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ met Frans Bauer op Mega Piraten Festijn

ARNHEM/HENGELO (GLD) – Tante Rikie, de directrice en festivalmascotte van de Zwarte Cross neemt op zaterdag 17 december afscheid van het publiek. Niet op de Zwarte Cross, maar tijdens het Mega Piraten Festijn in het GelreDome. Samen met Frans Bauer vertolkt ze daar de hit ‘Hoofd, schouders, knie en teen’. Het Mega Piraten Festijn in het GelreDome vormt weer de afsluiting van het Mega Piraten Festijn-jaar. Dat gebeurt traditiegetrouw met een groots programma en een evenzo grootse productie. De voorverkoop is inmiddels in volle gang.

11 oktober