Protestvlaggen Winterswijk alsnog verwijderd

Op zoek naar nieuwe gastgezin­nen voor dieren van Oekraïense vluchtelin­gen

BORCULO - Nog steeds komen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland aan. Onder hen ook mensen die met hun hond of kat gevlucht zijn. Via de site HulpvoordierenuitOekraine.nl worden via het dierenbuddysysteem van de Stichting Blijdschap voor de Dieren vluchtelingen en hun dieren gekoppeld aan gastgezinnen. „De resultaten tot nu toe zijn positief, maar er zijn nieuwe gastgezinnen nodig.”

14:07