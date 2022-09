Provincie Gelderland: ‘Blauwalg woekert in Slingeplas en Strandbad Winterswijk’

Ouderdom van bosbodem zit natuurbe­graaf­plaats bij Barchem mogelijk in de weg

BARCHEM/DEN HAAG - De Raad van State twijfelde vandaag tijdens een rechtszaak over natuurbegraafplaats De Kalenberg aan de door de gemeente Lochem geschatte ouderdom van de bosbodem ter plaatse. Want als die ouder dan 150 jaar blijkt te zijn, kan de natuurbegraafplaats daar niet komen, erkende ook de gemeentewoordvoerder in Den Haag.

