Provincie Gelderland neemt straatlantaarns onder handen voor verduurzaming: tot 85 procent energiebesparing met led

Tussen mei en augustus valt het verschil al te bespeuren in de omgeving van Warnsveld en Doesburg, want de regio Stedendriehoek komt vóór de Achterhoek aan de beurt. Gelderland telt 18.000 straatlantaarns langs provinciale wegen. 8.000 daarvan zijn de afgelopen jaren tijdens onderhoudsklussen al gemoderniseerd; de andere 10.000 krijgen voor het einde van dit jaar een beurt.

„Ook via het beheer en onderhoud van onze wegen dragen we bij aan een duurzaam Gelderland. Want met onze led-verlichting besparen we energie, CO2 én onderhoud”, aldus Helga Witjes, gedeputeerde mobiliteit.

Voordelen van led

Ledverlichting geeft een aangenamer straatbeeld omdat de kleur natuurlijker is in vergelijking met de te vervangen straatverlichting. Daarnaast is de lichtbundel gerichter met minder lichtvervuiling. Ook vraagt led minder onderhoud, want led heeft een lange levensduur: 80.000 - 100.000 uur. Omgerekend is dat 20 jaar, terwijl de tot nog toe gebruikte lampen maximaal 5 jaar mee gaan.