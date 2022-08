Provincie Gelderland vaart met provincieboot ‘vol verhalen’ mee tijdens Pride Amsterdam

Uit Gelderland varen onder andere mensen mee uit Lichtenvoorde, Hummelo, Velp en Harderwijk; in totaal zijn zo'n twintig Gelrianen van de partij op de provincieboot.

Met het thema ‘We have #storiestoshare’ vertellen LHBTIQ+’ers uit verschillende regio’s in Nederland op en rond de boot kort en krachtig hun verhaal. Op die manier geven de provincies ‘My Gender, My Pride’ een gezicht. Het is voor het eerst dat provincies meevaren.

Volledig scherm Inwoners van Gelderland vertellen in/bij de boot hun persoonlijke verhaal. © Jeroen Ploeger / PR Provincie Gelderland

De provincies willen met de provincieboot de boodschap uitdragen dat iedereen zichzelf mag zijn. „De deelname is een statement waar we als provincie en als werkgever voor staan en een podium voor verhalen van onze inwoners”, zegt de Gelderse gedeputeerde Jan van der Meer. Hij vaart zaterdag mee op de boot.

„We hebben het over artikel 1 van de grondwet: het recht op gelijke behandeling. Juist door evenementen als de Pride, door zichtbaarheid en persoonlijke verhalen creëren we begrip en acceptatie. En dat is zeker nog nodig. Ook hier in Gelderland.”

Hashstag #storiestoshare

Voorafgaand aan de Canal Parade konden inwoners van de drie provincies hun verhaal vertellen en verhalen van anderen zien en delen via de hashstag #storiestoshare. Er is ruimte voor positieve en negatieve verhalen; Pride Amsterdam is een feest, maar kent ook een serieuze boodschap: mensen krijgen normen opgelegd. Jezelf vrij voelen om jezelf te kunnen zijn is in die situatie een extra uitdaging.

Verhalen delen

De mensen op de boot dragen een gekleurd T-shirt en bordje met daarop een quote uit hun eigen verhaal. Bezoekers kunnen uitgebreidere verhalen opzoeken op social media en hun eigen verhaal delen of reageren. Door mensen hun eigen verhaal te laten delen willen de provincies zorgen voor meer bewustzijn en de acceptatie vergroten.

Het doel van Pride Amsterdam is om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTIQ+’s in het bijzonder, waar ook ter wereld. Hiernaast staat het vieren van vrijheid, eigenheid en liefde centraal.