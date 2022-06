Provincie grijpt in: ‘Afsluiting N823 tussen Neede en Eibergen was week te vroeg en zonder vergunning’

NEEDE/EIBERGEN - De provinciale weg N823 tussen Neede en Eibergen had de afgelopen week niet afgesloten mogen worden zoals is gebeurd. Dat meldt een woordvoerder van de provincie Gelderland in een reactie op de commotie over de stremmingen.

Nadat de Needseweg/Eibergseweg in april enkele weken afgesloten was voor aanpassingen aan het naastliggende fietspad, ging de weg afgelopen weg in één richting op slot. Nu vanwege het trekken van stroomkabels naar het onderstation van netbeheerder Liander aan de Eibergse kant van het viaduct over de N18. Onder meer voor een zonnepark van ontwikkelaar Kronos aan de Hoondermaatsweg in de Needse buurtschap Hoonte waren aansluitingen richting het onderstation aan de N823 nodig. Zo kan opgewekte stroom op het stroomnet worden geleid.

Volledig scherm De boringen in de richting van het viaduct in de N823 over de N18. © redactie Tubantia

Eenrichtingverkeer naar Neede was verrassing

De bushalteborden langs de weg werden van tevoren afgeplakt met de mededeling dat de bussen zouden omrijden. Dat slechts in één richting - van Eibergen richting Neede - over de weg kon worden gereden, was voor heel wat weggebruikers een verrassing. In Neede was de wegafsluiting dan ook niet heel duidelijk aangegeven. Pas in een later stadium kwamen verkeersregelaars in actie om ‘spookrijders’ te weren.

Vergunning was nog niet verleend

Woordvoerder Everdien Gunsing van de provincie Gelderland meldt dat de provincie van Liander een vergunningaanvraag heeft ontvangen voor werkzaamheden vanaf 14 juni. Die aanvraag kwam pas op 19 mei binnen en was nog niet afgerond. Zonder vergunning is namens Liander een week eerder aan het karwei van het boren voor kabels begonnen.

„We kennen Liander als een organisatie die altijd netjes en op tijd vergunningen aanvraagt. Het starten van de werkzaamheden zonder vergunning is niet zoals het hoort en verdient geen schoonheidsprijs", aldus de provinciewoordvoerder.

Verkeerslichten geplaatst

Vertegenwoordigers van de provincie hebben woensdag poolshoogte genomen en met de projectleider voor Liander gesproken. Stilleggen van de werkzaamheden was geen optie, aldus de woordvoerder. Namens de provincie is opdracht gegeven een verkeersregelinstallatie te plaatsen: daarmee kan verkeer in beide richtingen om beurten worden doorgelaten.

Het boren voor de leidingen leverde ondertussen onderdoor de N18 een extra uitdaging op: op een diepte van 8 meter ónder het wegdek stuitte de boorkop van de boorploeg op vermoedelijk een zwerfkei. Bij een nieuwe poging op zo'n zes meter onder het asfalt kon de boor wel verder doorschuiven.

Volledig scherm Zaterdagmorgen zijn nieuwe afsluitingsborden geplaatst langs de N18 voor volgende week. © Peter Zandee

N18-afsluiting

Tegelijk zijn ook de werkzaamheden rond autoweg N18 enigszins mysterieus verlopen. Voor de nacht van vrijdag op zaterdag stond ter plaatse een wegafsluiting aangegeven met gele borden, maar passanten melden gewoon te hebben kunnen doorrijden. Zaterdagmorgen vroeg is vanaf de kant van Rietmolen richting Eibergen evenwel een nieuw geel bord geplaatst, met daarop de mededeling dat de weg ter plaatse op zondag 19 juni van 7.00 tot 18.00 uur afgesloten zal zijn. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan de aangekondigde afsluiting niet verklaren.