Provincie legt plan Nettelhorsterweg N825 voor: ‘Inhaalverbod gaat echt helpen’

Meerdere woningin­bra­ken in Berkelland: politie zoekt getuigen

BORCULO - Bij twee woningen in Berkelland is zondagmiddag-avond ingebroken. Tussen 13:45 en 17:50 uur werd er ingebroken in een woning aan de Parallelweg in Eibergen. Ook aan de Geesterse Binnenweg in Borculo is ingebroken rond 19:15 uur.

16:54