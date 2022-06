Publieksbeurs terug van weggeweest: ruim 60 ondernemers presenteren zich in De Storm in Winterswijk

De beurs is in en om theater De Storm. De stands variëren van tuinartikelen tot bouwmaterialen, van fietsen tot auto’s en van mode tot verenigingen. ,,Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er”, zegt organisator Franz te Loo.



Drie jaar geleden hield hij ook een publieksbeurs in buurtschap Woold. Dat was een tweedaags evenement in en rond een grote tent waar meer dan 10.000 bezoekers op afkwamen. ,,Dat was een groot succes. Beurzen werden vroeger veel vaker gehouden, maar het was wat weggezakt. In het Woold is gebleken dat een breed georiënteerde beurs veel publiek kan trekken.”