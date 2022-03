PvdA Berkelland zaterdag de straat op met Meldpunt Energiearmoede

‘Energiearmoede’ is iets waar je onder valt als meer dan 10 procent van je inkomen op gaat aan het betalen van je energierekening. Als alles duurder wordt - en dus ook je energielasten - dan is dat voor veel mensen een situatie die naderbij komt.

Actie net voor verkiezingen

Het meldpunt van de PvdA Berkelland is volgens de partij bedoeld om dit probleem in Berkelland in kaart te brengen. Zaterdag 12 maart voert de PvdA-afdeling in de hele gemeente actie om het meldpunt onder de aandacht te brengen en ervaringen van mensen met energiearmoede te verzamelen. En ja, er zijn 16 maart ook gemeenteraadsverkiezingen...

Fractievoorzitter Betsy Wormgoor: „Er moet haast gemaakt worden! We zien dat landelijk de politiek afwachtend reageert. Ook in de gemeente Berkelland is dat het geval, terwijl steeds meer mensen elke maand moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.”

Ondersteuning mogelijk

Energiearmoede komt vooral voor bij mensen met een laag inkomen. Het kan mensen met een smalle beurs diep in de problemen brengen. De gemeente en andere instanties kunnen in veel gevallen ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met energiecoaches of tegemoetkomingen op de energierekening. Maar, de omvang van het probleem en de persoonlijke gevolgen ervan zijn onvoldoende in beeld. Met het Meldpunt Energiearmoede wil de PvdA de ernst van de energiearmoede in Berkelland aantonen, zodat de gemeente en andere organisaties gericht maatregelen kunnen nemen.

Locaties en online

Zaterdag 12 maart staan PvdA-vrijwilligers van 11.00 tot 14.00 uur op de Ten Caote Plas in Neede (parkeerplaats bij de Lidle), in Borculo aan de Stationsweg (parkeerplaats bij Aldi/Coop), op de Brink in Eibergen (tussen de Jumbo en de Hema) en aan de Wildenborchseweg 12 in Ruurlo (bij de Aldi).

Online valt ook te reageren via berkelland.pvda.nl/energie.