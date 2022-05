Raad Aalten akkoord met nieuw college van CDA, PP en GemeenteBelangen; woede bij winnaar van verkiezingen

MET VIDEO Meten is weten op weg naar minder uitstoot: minister Van der Wal op werkbezoek tussen de koeien bij Prinsen in Haarlo

HAARLO - Wat is innovatie in de stal waard waarmee de agrariër de uitstoot van stikstof beperkt? Dat is de centrale vraag bij een werkbezoek van minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof en Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD) in Haarlo. Samen met diverse experts werd gekeken wat in de stal bij Arjan Prinsen wordt bereikt.

