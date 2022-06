Raad Berkelland kiest voor sporthal bij De Meene, met optie voor ‘nakomen’ VV Ruurlo

De raad stemde dinsdagavond over de locatiekeuze voor de nieuwe sporthal: bij zwembad De Meene. Er komt een voorbereidingskrediet van 640.000 euro voor het plan, te dekken uit de 8 miljoen die al eerder voor het project is gereserveerd. De kans is groot dat het bouwplan duurder uitvalt.

De locatiekeuze van de nieuwe sporthal is al jaren een splijtzwam binnen Ruurlo. In de vorige raadsperiode sneuvelde Anjo Bosman (GB) als wethouder op het dossier. Wethouder Arjen van Gijssel (CDA) is na CDA-collega Gerda ter Denge de nieuwe bestuurder die het plan in zijn portefeuille heeft. Hij spreekt over een heldere locatiekeuze. „Het wordt nog een hele effort. We moeten de rijen sluiten. Dat is in het dorp nog niet het geval.”