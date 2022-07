Raad Winterswijk veroordeelt agressieve boerenacties en bedreigingen tijdens opruimen van vlaggen: ‘We zijn geschokt’

In een gezamenlijk uitgebracht persbericht laat de raad weten geschokt te zijn door de manier waarop medewerkers en bedrijven die de vlaggen opruimen worden bedreigd en geïntimideerd. ‘Met die agressie en intimidatie is voor ons een grens overschreden. Wij keuren dit ten zeerste af en accepteren dit niet', schrijft de gemeenteraad van Winterswijk.

Gisteren liet burgemeester Joris Bengevoord zich al in gelijke bewoordingen uit. ,,We willen met dit statement laten weten dat we volledig achter hem staan", legt Te Selle uit namens de gemeenteraad.

Demonstreren 'groot goed’

De raad laat weten ‘het recht op een eigen mening en demonstreren een groot goed’ te vinden. ‘Ook over de wijze van demonstreren mogen we van mening verschillen. Maar brandstichting en blokkeren van wegen met afval, zoals we afgelopen dagen elders in Nederland zagen, verwachten we niet van Winterswijkse boeren.'

De gemeenteraad had eerder in een motie de steun uitgesproken voor de boeren. Te Selle: ,,Het is belangrijk dat we in goed gesprek blijven met elkaar.”

Het opruimen van de omgekeerde vlaggen in Winterswijk is nog niet herstart.