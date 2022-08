Radstake zet streep door Achterhoekse Oktoberfeesten: ‘We zouden de entreeprijs moeten verdubbelen om het rendabel te houden’

HEELWEG - ‘Hyperinflatie’, een daardoor fors hogere ticketprijs en het feit dat corona nog altijd rondwaart. Voor De Radstake in Heelweg staan er zoveel seinen op rood, dat besloten is de jaarlijkse Achterhoekse Oktoberfeesten (zaterdag 8 oktober 2022) af te gelasten. ,,Het was een lastige keuze, maar we moeten wel.”

Mede-eigenaar Robert Venderbosch laat weten dat het niet anders kon. ,,We zijn nu op een punt aanbeland dat we dingen moeten gaan vastleggen. Willen we het feest neerzetten zoals mensen dat van ons gewend zijn, dan gaat de ticketprijs keer twee. Dat vinden we niet De Radstake eigen”, zegt hij.



Volgens de ondernemer zijn de prijzen de afgelopen tijd echt de pan uitgerezen. ,,Alles is duurder geworden. Denk aan tenten, meubilair, decoratiemateriaal, licht, geluid, beveiliging en diesel voor de aggregaten en verwarming.”

Quote We hadden wel kunnen zeggen, dan kost het maar geld. Maar dat gaat niet meer op na de magere coronaja­ren. Robert Venderbosch

,,Daarnaast is ook corona nog niet weg. Het risico dat we in oktober weer te maken krijgen met een uitbraak bestaat. Daar houden we ook rekening mee”, vult hij aan.



Het Hakken & Hengstenbal, dat gehouden wordt op vrijdag 7 oktober, gaat wel door. ,,Maar in kleinere vorm en in De Radstake zelf, dus niet in de gebruikelijke tenten naast de N18", zegt Venderbosch.

Lederhosen en dirndls

De Achterhoekse Oktoberfeesten en het daaraan gekoppelde Hakken & Hengstenbal zijn al ruim twintig jaar één van de grote publiekstrekkers bij De Radstake. Iedere editie maken de duizenden bezoekers, vaak gehuld in lederhosen en dirndls, er een feest van in de weide bij de feestzaal. Venderbosch: ,,Net als tijdens de coronacrisis, zal het dit jaar dus helaas niet zo zijn.”



,,Er zijn teveel onzekerheden. We hadden wel kunnen zeggen, dan kost het maar geld. Maar dat gaat niet meer op na de magere coronajaren. Ik heb hier ook een hoop personeel rond lopen. Ik wil voorkomen dat ik na een verliesgevend evenement afscheid moet nemen van een aantal van hen. Daar pas ik voor.”

Kleiner feest

De afgelasting betekent niet dat de Achterhoekse Oktoberfeesten definitief van tafel zijn. ,,Als het er volgend jaar beter voor staat, zullen we het feest zeker weer organiseren. Ook de mogelijkheid van een kleiner Oktoberfest houden we nog even open. Maar het grootste feest dat mensen van ons gewenst zijn, komt er dit jaar sowieso niet.”

