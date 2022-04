Rampenstad in Lego met 23 incidenten: ‘Alles is wel een keer in het nieuws geweest’

Noordijk en Rapenburg 2 winnen Needs open 60+-kloot­schiet­toer­nooi

NEEDE/NOORDIJK - Bij het achtste Open Needs 60+-klootschieterstoernooi is bij de mixklasse het team Noordijk1 als winnaar uit de bus gekomen; in de herenklasse ging het team Rapenburg 2 met de titel aan de haal. Aan het toernooi zoals dat donderdag al werd afgewerkt, deden rond de zestig klootschieters mee.

25 april